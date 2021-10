Irritado, Cristiano Ronaldo protagoniza confusão em goleada do Liverpool sobre o Manchester United

Estar em campo e ver o time ser goleado em um clássico, jogando em casa, não é fácil. Ainda mais quando se trata de um jogador competitivo como Cristiano Ronaldo. Quando o relógio entre Manchester United e Liverpool batia nos 45 do primeiro tempo em Old Trafford, e os Reds já venciam os donos da casa por 3 a 0, o português protagonizou um momento de confusão na partida. Ronaldo se irritou em uma disputa de bola com Jones e chutou a bola na barriga do inglês, que estava deitado no chão.

O lance causou revolta nos jogadores do Liverpool, que partiram para cima do Cristiano. O zagueiro Van Dijk encarou o português com uma peitada, depois que Robertson também protestou contra o craque do Manchester United. Bruno Fernandes logo chegou para defender o compatriota na confusão que não durou pouco mais de um minuto. Como punição, Cristiano Ronaldo levou apenas cartão amarelo.

Ainda antes da primeira etapa encerrar, o Liverpool chegou ao quarto e derradeiro gol, eliminando as já pequenas chances de reação da equipe de Solksjaer. No segundo tempo, Mohamed Salah, destaque da partida com hat-trick, marcou o seu terceiro gol e o quinto dos Reds no jogo.

Se Cristiano Ronaldo já demonstrava estar irritado no primeiro tempo, teve motivos de sobra para ficar ainda mais descontente na segunda etapa. Depois do terceiro gol de Salah, o português chegou a balançar as redes e fazer o gol de honra do Manchester United. Mas o tento foi anulado pelo VAR.

Não era apenas Cristiano Ronaldo que parecia estar irritado na partida pelos lados do United. O francês Paul Pogba entrou no intervalo, mas ficou em campo por apenas 14 minutos.

O meia do Manchester deu uma entrada dura em Keita e recebeu um amarelo. Contudo, após uma nova checagem, o árbitro da partida entendeu que Pogba merecia ser punido com um cartão vermelho. Mesmo com um jogador a mais por aproximadamente 30 minutos, o Liverpool não chegou ao sexto gol.

Com a vitória, a equipe de Jürgen Klopp chega aos 21 pontos, ultrapassa o Manchester City e assume a vice-liderança do Campeonato Inglês. O Liverpool está atrás apenas do líder Chelsea, que soma um ponto a mais na competição. O United, por outro lado, vê os rivais se afastando na tabela. A equipe de Manchester está com 14 pontos e ocupa o 7º lugar na classificação.

O Liverpool volta a campo na próxima quarta-feira para jogar contra o preston North End pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, e o Manchester United enfrenta o Tottenham pelo Campeonato Inglês, no próximo sábado, às 13h30.