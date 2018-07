Irritado, Felipão não explica lesão de Valdivia A derrota para o Corinthians irritou Luiz Felipe Scolari, que reagiu com agressividade ao ser questionado sobre Valdivia. O médico do Palmeiras, Otávio Vilhena, disse que o meia chileno, que entrou no segundo tempo e foi substituído em seguida, deixou o campo porque estava travado. O que Felipão negou veementemente.