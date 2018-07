Irritado, Felipão rebate acusação de benefício da Fifa ao Brasil

O Brasil vai enfrentar Camarões, em Brasília, na segunda-feira, já sabendo qual adversário terá pela frente nas oitavas de final do Mundial se avançar em primeiro ou em segundo do grupo, o que levou Van Gaal a afirmar que a Fifa não estava sendo justa.

Embora o Brasil tenha jogado antes da Holanda nas duas primeiras rodadas, a seleção brasileira jogará depois dos holandeses na segunda-feira. Na próxima fase, o líder do Grupo A enfrenta o segundo colocado do Grupo B no próximo sábado, enquanto o vencedor do Grupo B enfrenta o segundo do Grupo A no próximo domingo.

Em entrevista coletiva neste domingo, Felipão recusou-se a comentar sobre o possível adversário do Brasil no mata-mata alegando que a seleção ainda não está classificada e antes precisa ao menos de um empate com Camarões para não depender do resultado de México x Croácia. E criticou o holandês indiretamente pelas declarações.

"Algumas pessoas se manifestam não sabendo, dizendo que a gente vai escolher adversário. Ou são burras ou mal-intencionadas", disse Felipão, repetindo "burras ou mal- intencionadas", para reforçar a afirmação.

"Nós temos que jogar para classificar, não temos que escolher ninguém. E os horários foram escolhidos pela Fifa", acrescentou. "Eu não tenho que escolher, tenho que jogar e ganhar. Estou conhecendo as pessoas, principalmente por aquilo que o Rivaldo me falava."

O ex-jogador Rivaldo, que foi campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira sob comando de Felipão, teve problemas com o holandês Van Gaal quando ambos estavam no Barcelona.

Felipão disse ainda que afirmar que o Brasil poderia escolher o adversário das oitavas de final era dar "ênfase a uma pessoa que está fazendo bobagem" e um "absurdo, um desrespeito com Camarões".

A Holanda, de Van Gaal, vai enfrentar o Chile na segunda-feira às 13h, em São Paulo, enquanto o Brasil entrará em campo contra Camarões às 17h. Já classificados, chilenos e holandeses vão se enfrentar para decidir a ordem do Grupo B.

A seleção brasileira precisa ao menos de um empate com Camarões para avançar às oitavas de final sem depender de Croácia x México. Para passar em primeiro, o Brasil tem que vencer mas ainda assim dependerá do resultado do outro jogo.

Felipão reiterou que gostaria de evitar um duelo com o Chile, time que foi apontado por ele ainda no ano passado, logo após o sorteio da Copa, como complicado de se enfrentar.

Aproveitando-se do erro de um repórter que perguntou se preferia jogar com Chile ou Espanha, que já está eliminada, o treinador brasileiro fez piada. "Eu prefiro a Espanha, já não está mais aqui, seria W.O."