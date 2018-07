Irritado, Mancini cancela folga de Páscoa da Inter de Milão

O técnico da Inter de Milão, Roberto Mancini, cancelou a folga de Páscoa de seus jogadores e ordenou que todos estivessem prontos para uma sessão de treino na manhã deste domingo, após o empate por 1 a 1 em casa com o Parma, atual lanterna e já rebaixado no Campeonato Italiano.

A Inter confirmou em seu site que o time treinou às 8h30 da manhã, horário local, observado pelo vice-presidente do clube, Javier Zanetti, e o diretor esportivo, Piero Ausilio.

Mancini ficou furioso com a atitude de seus jogadores depois do empate de sábado, que deixou o time empatado com o Genoa na nona colocação e dez pontos longe de uma vaga em competições europeias na próxima temporada. "Lamento que a situação, em vez de melhorar, tenha piorado", afirmou Mancini a repórteres após o jogo.

"Você sempre espera que as coisas mudem", acrescentou. "As últimas quatro semanas foram muito ruins, especialmente em relação aos resultados e também por causa da nossa atuação no segundo tempo (contra o Parma). Essas são coisas que não consigo explicar bem... Nós jogamos sem pegada, sem esperteza e isso é algo que eu não gosto."

Ausilio afirmou que as partidas restantes da Inter ajudariam a tomar decisões importantes para a próxima temporada. "Sem descanso na Páscoa? Os jogadores descansaram no dia anterior ao jogo, então, é correto que treinem (no domingo)", disse. "Estamos trabalhando focados no futuro e esses últimos nove jogos vão nos ajudar a julgar e a entender quem é um jogador da Inter e quem não é."

Ele, porém, se recusou a aceitar que a impaciente torcida presente ao San Siro tenha afetado seus jogadores. "Se eles querem vestir esta camisa, não podem falhar no San Siro. É a nossa casa, com nossa torcida, e nós não deveríamos temer ninguém. (O San Siro) deveria ser algo em nosso favor, não vamos nos eximir das nossas responsabilidades."