Artista se passa por velho conhecido de torcedores em estádios e viraliza nas redes sociais

"Qual é, Célio? Sou eu, sobrinho do Serginho Cambalhota, seu camarada!" É assim que Irwen Pereira abordou um de seus "amigos íntimos" no Maracanã depois do jogo do Flamengo com o Corinthians pela Copa Libertadores. O carioca faz muito sucesso ao encontrar desconhecidos e se passar por um velho amigo. A reação dos desconhecidos é a parte essencial dos vídeos e tem viralizado nas redes sociais. O estádio é um dos principais palco para as brincadeiras, mas Irwen também aproveita as ruas dos bairros por onde trafega ao longo do dia de trabalho como vendedor e representante de empresas de bebidas alcoólicas.

Nos jogos da equipe rubro-negra, Irwen observa torcedores que tenham o nome gravado no uniforme e assim surge o primeiro passo para a interação. Ele se aproxima e chama a pessoa pelo nome. Não demora para a pessoa se virar, iniciar uma breve conversa e se convencer de que de fato conhece Irwen há muito tempo.

Em entrevista ao Estadão, Irwen Pereira, de 29, contou que faz esse tipo de brincadeira há quase 15 anos e fez seu primeiro teste após ser interpelado por um conhecido de seu pai, de quem ele não se recordava. A ideia de gravar as abordagens surgiu mais recentemente para provar aos amigos como elas funcionavam. O futebol foi o palco escolhido. Nos estádios, muitos se abraçam mesmo sem se conhecer em gols do time. Sempre foi assim. Com a boa repercussão, Irwen começou a postar os vídeos nas suas redes e ganhou confiança para levá-los às demais plataformas.

"Uma vez, estava andando na rua e um conhecido do meu pai chegou e fez exatamente o mesmo que faço hoje: 'Como é que está o Cosminho, está bem? Caramba, há quanto tempo...' Eu nunca tinha visto aquela pessoa na vida! Eu fui respondendo no automático, porque ele usou o nome dos meus pais. Então pensei: 'esse cara me conhece'", relata Irwen. "Engraçado que os meus amigos, com 15 anos, desciam para jogar bola, ir ao shopping, dar um rolê, e eu descia para falar com quem eu não conhecia! Teve uma época em que minha mãe ficou até preocupada e me levou ao psicólogo", diz.

Irwen diz que a técnica usada muda dependendo do local em que está. Por exemplo, em São Paulo, ele diz que não usa os mesmos nomes e apelidos, como "Cambalhota" ou "Carneirinho". "No Rio, eu sei que tem os apelidos que são mais comuns. 'Cambalhota' é muito Rio de Janeiro", se diverte.

AMIGO ÍNTIMO

O influencer deixou o anonimato de lado quando o streamer Casemiro Miguel reagiu a um de seus primeiros vídeos. Com a explosão de buscar a visualizações, Irwen Pereira apostou na criação de novos conteúdos. Se antes recebia apenas mimos para fazer propaganda de restaurantes em seus stories, o sucesso agora é tão grande que o carioca se viu na necessidade de criar uma equipe para gerenciar sua carreira, bem ao estilo do que anda acontecendo com outro personagem que escolheu o futebol para se promover, o Luva de Pedreiro.

Um dos pressupostos para seus vídeos funcionarem é que o desconhecido abordado não saiba quem ele é. As redes sociais estão tirando Irwen do anonimato. Algumas vezes as pegadinhas não estão dando certo, porque ele é reconhecido nos estádios. Mas Irwen tem estratégias para driblar qualquer problema e está pensando em novos formatos para continuar agregando público a seus conteúdos digitais.

"Estou começando a ramificar as coisas para um outro lado, até porque se eu ficar apenas nos mesmos formatos, uma hora deixa de ser novidade. Já tem alguns projetos. Eu descobri realmente o que eu quero ser e para onde quero ir. Muita gente me conhece, mas esse público que abordo, na maioria, é de pessoas que não fazem muito uso de rede social, então acho que ainda vai ter muita gente me reconhecendo, mas sempre vai dar para fazer alguma", esclarece.

@irwenpereira AMIGO ÍNTIMO. Você tem 1 min para falar e saber da vida de Jorge Luiz, o que você falaria? Bom domingo… ♬ som original - irwenpereira

TÉCNICAS

Para fazer uma abordagem convincente, Irwen, que nunca fez cursos de atuação, tem de usar algumas técnicas que traz de seu trabalho como vendedor. Ele observa a pessoa e já consegue captar preferências, estilos e gostos. Pode não acertar todos, mas algum ficará marcado para a pessoa.

"Tem um pouco de Tim Lopes no que eu faço. Uma filmagem escondida... O segredo está em manter a outra pessoa entretida. Quanto mais argumentação, mais você convence. Essa é uma ‘espuminha’ que eu trago das vendas. Eu mudo de assunto muito rápido. Às vezes, falo uma coisa que não é certa, então já falo outra, até achar alguma coisa que seja compatível. Quando encontro essa compatibilidade, a pessoa nem lembra das três outras coisas que falei e não eram compatíveis", explica Irwen.

Nem sempre as abordagens dão certo. Irwen estima que apenas 5% delas sejam frustradas. Ele entende que o público e o local da gravação são determinantes no sucesso. Por exemplo, no Rio ou em Estados nordestinos, as tentativas costumam ser mais exitosas do que em São Paulo ou cidades no Sul.

"Tudo o que eu ia falando, essa senhora tinha uma resposta negativa. ‘Mas meu marido morreu eu tinha 23 anos, mas eu não gosto de Alcione’, relatou Irwen das respostas de uma senhora abordada em São Paulo. "Se é uma senhora aqui do Rio, de repente, ela lembra de alguma outra coisa e eu teria mais esse jogo de cintura".

SERGINHO CAMBALHOTA

Outra curiosidade dos vídeos de Irwen se dá sobre os nomes inventados por ele. "Serginho Cambalhota" seria seu tio, o velho conhecido que serve de elo para a abordagens aos cidadãos. Irwen Pereira explica que realmente tem um tio chamado Sergio, que o inspirou na criação dos conteúdos. "Eu sempre falava Sergio, porque é o nome de um tio muito engraçado. Ele é caminhoneiro e cheio de histórias. Em uma ocasião, uma pessoa falou: 'Qual Sergio?'. Eu estava em uma pracinha, tinha uma criança dando umas pirueta na cama elástica, então respondi: 'Serginho Cambalhota'".

O artista também relata que tem como ambição ir à Copa do Mundo do Catar para fazer vídeos do mesmo perfil. O carioca afirma que não deve se limitar a frequentar jogos do Flamengo. Idas às partidas de Botafogo, Vasco e Fluminense também estão no seu radar. Ele firmou recentemente parceira com a TNT Sports para divulgação dos jogos da Liga dos Campeões, usando seus vídeos de humor.

Irwen Pereira está presente em todas as redes sociais. Seu maior canhão é o TikTok, em que possui 188,6 mil seguidores, 3,9 milhões de curtidas e 1,1 bilhão de visualizações em seus vídeos. No Instagram, o vendedor tem 50,4 mil seguidores, mas é no Twitter em que ele conquista novos públicos. Seu novo passo é no YouTube, onde criou um canal e tem propostas inovadoras de conteúdos. "Quando bater 50 mil inscritos, eu vou fazer uma Live em que eu vou entrar no primeiro ônibus que eu ver e irei até o ponto final fazendo essas abordagens."