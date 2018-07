Isco é cortado por lesão e Espanha tem três desfalques para amistosos Uma das principais revelações do futebol espanhol, o meia Isco foi cortado dos dois amistosos que a Espanha vai fazer nos próximos dias. O jogador do Real Madrid está com fadiga muscular e foi dispensado nesta quarta-feira pelo técnico Vicente del Bosque, que não deixou claro se irá convocar outro atleta.