Isco é descartado de clássico e Sergio Ramos convoca torcida por 'noite mágica'

O Real Madrid divulgou na manhã desta quarta-feira a lista de jogadores relacionados para o clássico que o time fará contra o Barcelona, às 17 horas (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, pelo confronto de volta das semifinais da Copa do Rei. Mesmo recuperado de uma recente lesão, o meia Isco foi descartado do duelo pelo técnico Santiago Solari e sequer ficará como opção no banco de reservas.

O zagueiro Jesús Vallejo e os atacantes Brahim e Mariano também não foram incluídos pelo treinador neste grupo de 20 nomes convocados para a partida. De volta após ter ficado fora da equipe na vitória por 2 a 1 sobre o Levante, no último domingo, pelo Campeonato Espanhol, o zagueiro Sergio Ramos é uma das novidades da lista ao lado do lateral-direito Álvaro Odriozola.

E Sergio Ramos mostrou já estar bastante ansioso para o jogo ao escrever em suas redes sociais nesta quarta-feira que espera "por uma noite mágica" para o Real. E ele aproveitou para convocar os torcedores para fazerem uma grande festa na porta do Bernabéu para receber o ônibus que levará os jogadores do time até o estádio. "Plaza Sagrados Corazones. 19h15", disse o defensor ao se referir ao horário das 15h15 (de Brasília), quando a torcida poderá recepcionar a equipe na praça que fica nos arredores do estádio.

No clássico contra o Barça, o Real terá a vantagem de poder empatar por 0 a 0 para avançar à decisão da Copa do Rei, pois marcou um gol no duelo de ida da semifinal, que terminou em 1 a 1, no Camp Nou, há três semanas. Depois deste duelo, os dois rivais voltarão a se enfrentar no sábado, novamente no Bernabéu, mas pelo Campeonato Espanhol.

Confira os relacionados do Real Madrid para o clássico:

Goleiros - Navas, Courtois e Luca.

Defensores - Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola e Reguilón.

Meio-campistas - Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Asensio e Ceballos.

Atacantes - Benzema, Bale, Lucas Vázquez e Vinicius Junior.