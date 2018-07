Isco marca no fim e Real bate Betis de virada na estreia

MADRI - O jovem Isco, de 21 anos, mostrou neste domingo porque fez o Real Madrid desembolsar 30 milhões de euros para contratá-lo, e definiu a vitória da equipe sobre o Bétis por 2 a 1, na estreia do Campeonato Espanhol. Mesmo atuando em casa, os madrilenhos tiveram muita dificuldade, saíram atrás no placar, mas conseguiram a virada com o gol do ex-jogador do Málaga, já aos 41 minutos do segundo tempo.

Foi a primeira partida oficial do técnico Carlo Ancelotti no comando do Real e o italiano escalou a equipe com dois brasileiros entre os titulares: Marcelo e Casemiro, que começa a temporada vencendo a disputa com Khedira por uma vaga. O meia Kaká ficou no banco de reservas e sequer entrou na partida.

O Betis aproveitou a desatenção do Real no início do jogo e conseguiu largar na frente. Aos 13 minutos, Cedric fez linda jogada pelo lado direito do ataque, passou como quis por Sergio Ramos e tocou no meio da área para Jorge Molina marcar. A reação dos donos da casa começou 12 minutos depois, quando Benzema recebeu na área e bateu cruzado para empatar.

No segundo tempo, o Real foi para cima e encurralou o Betis, que se segurava como podia. E vinha dando certo até os 41 minutos, quando Marcelo recebeu na esquerda e cruzou com perfeição na cabeça de Isco, que se antecipou à zaga e cabeceou para selar a virada.

Também neste domingo, o Osasuna foi surpreendido em casa pelo Granada e largou com derrota no Espanhol. El-Arabi e Yebda, no primeiro tempo, colocaram os visitantes na frente. Na etapa final, Puñal descontou, mas a reação dos anfitriões parou por aí.