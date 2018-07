Isco quer escrever sua própria história na seleção da Espanha

Embora o meio-campista Isco esteja lisonjeado com as comparações com o também meia Andrés Iniesta, o jogador de 22 anos avisa que quer escrever a sua própria história com a camisa da seleção da Espanha. Isco e Iniesta estiveram juntos na vitória por 1 a 0 da Espanha sobre a Ucrânia pelas eliminatórias para a Eurocopa de 2016 e ficou claro durante a partida que os dois desenvolveram um bom entrosamento dentro de campo.

Os dois têm bom domínio de bola e boa visão para dar o passe decisivo e a troca de passes entre ambos e a maneira que usam os espaços é de tirar o fôlego. Iniesta, de 30 anos, está estabelecido como um dos grandes jogadores da história da Espanha e Isco tem dado sinais de que será o futuro do meio-campo espanhol ao lado de Koke, do Atlético de Madri, e de Thiago Alcântara, do Bayern de Munique, assim que deixar seus problemas com lesões para trás.

Depois de um início difícil, Isco conseguiu se estabelecer como titular frequente no Real Madrid, sob comando do técnico Carlo Ancelotti, e se tornou ídolo da exigente torcida madridista.

O técnico da seleção espanhola, Vicente Del Bosque, também tem colocado fé no articulador de jogadas nascido em Málaga, que passou pelas categorias de base do Valencia, antes de retornar ao Málaga e ser contratado pelo Real por 30 milhões de euros em 2013.

"Com Andrés, é muito fácil entender um ao outro", disse Isco em entrevista coletiva neste domingo, antes do amistoso de terça-feira contra a Holanda em Amsterdã. "É uma honra que me comparem a ele, mas cada pessoa é uma pessoa e quero fazer a minha própria história no meu clube e na seleção."

A vitória espanhola sobre a Ucrânia em Sevilha ajudou a equipe a manter pressão sobre a Eslováquia, líder do Grupo C das eliminatórias, embora Del Bosque tenha expressado insatisfação com a forma que a equipe jogou no segundo tempo.

Com cinco partidas disputadas das dez previstas, a Eslováquia, que derrotou a Espanha por 2 x 1 em Zilina em outubro, tem cem por cento de aproveitamento com 15 pontos. A Espanha é a segunda com 12 pontos e a Ucrânia vem em terceiro com nove.

"Não tivemos o mesmo ritmo do primeiro tempo durante o segundo", disse Isco. "Como resultado, eles nos pressionaram e isso deixou mais difícil para nós jogarmos nosso jogo. Talvez não estejamos marcando tantos gols na seleção recentemente, mas estamos criando muitas chances e isso é algo que pode mudar de um jogo para o próximo."