Isla passa por exames para assinar com a Juventus O meio-campista Maurício Isla será o novo reforço da Juventus para a próxima temporada. O chileno, que se destacou com a camisa da Udinese, está em Turim nesta sexta-feira para realizar exames médicos e, se tudo transcorrer normalmente, assinar contrato por quatro anos com o clube.