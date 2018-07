Islândia faz 3 a 0 na Turquia, vira líder do grupo e fica perto da Copa

Sensação da última Eurocopa, a Islândia caminha a passos largos para disputar sua primeira Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, o time islandês aplicou 3 a 0 na Turquia, na casa do adversário, e assumiu a liderança do Grupo I das Eliminatórias Europeias do Mundial da Rússia.

+ Espanha vence, é ajudada por empate da Itália e se garante na Copa

O triunfo fora de casa e um tropeço da Croácia fizeram a Islândia subir da segunda para a primeira colocação da chave, agora com 19 pontos. Os islandeses despontaram porque os croatas levaram empate da Finlândia, por 1 a 1, nos minutos finais, também nesta sexta-feira. Agora só dependem de si mesmos para entrar na Copa.

A Croácia chegou aos 17 pontos, mesma pontuação da Ucrânia. A Turquia, em quarto lugar, com 14 pontos, se manteve na briga graças ao empate da Croácia. A rodada final do Grupo I será disputada na segunda-feira.

E a Islândia vive situação confortável para sacramentar a vaga. Isso porque jogará em casa, e contra a modesta seleção de Kosovo. A Croácia, por sua vez, terá um confronto direto com a Ucrânia, fora de casa, em Kiev. E a Turquia vai encarar a Finlândia, que não tem mais chances de classificação.

Jogando em Eskisehir, na Turquia, a Islândia construiu a vitória sobre os anfitriões ainda no primeiro tempo. Foram dois gols em apenas seis minutos. Aos 32, Gudmundsson abriu o placar ao completar cruzamento da esquerda, na segunda trave. Aos 38, Bjarnason aproveitou sobra dentro da área, pela esquerda, e bateu forte para as redes.

Os dois gols não fizeram a Islândia tirar o pé do acelerados. Logo no começo do segundo tempo, aos 4 minutos, Aron Gunnarsson escorou de cabeça, após cobrança de escanteio na área, e Kari Arnason só completou para as redes, selando a vitória.

Em Rijeka, a anfitriã Croácia abriu o placar somente 13 minutos do segundo tempo, com gol de Mandzukic. Mas, nos instantes finais da partida, o time de Modric e Rakitic cedeu o empate. Pyry Soiri anotou o gol da Finlândia aos 44 minutos do segundo tempo.

Completando a rodada do Grupo I, a Ucrânia derrotou Kosovo por 2 a 0, com gols de Andriy Yarmolenko e Leart Paqarada, contra. O triunfo manteve o time ucraniano na briga por um lugar no Mundial do próximo ano.