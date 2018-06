Islândia leva gol no final e empata com Gana em último amistoso antes da Copa

Candidata à sensação na Copa do Mundo da Rússia, a Islândia amargou o quarto jogo sem vencer ao empatar com Gana por 2 a 2, nesta quinta-feira, em Reykjavik, capital islandesa, no último amistoso antes da estreia no Mundial contra a Argentina.

A seleção do país nórdico abriu vantagem na primeira etapa com certa facilidade e parecia que sairia vencedora do confronto amistoso. Arnason, aos seis minutos, e Finnbogason, aos 40, fizeram os gols dos islandeses.

No entanto, na etapa final, a seleção de Gana, que não conseguiu vaga no principal torneio entre seleções do mundo, cresceu na partida e buscou o empate. Nuhu marcou o primeiro dos africanos aos 21 minutos e Thomas empatou o jogo aos 42.

Principal jogador da Islândia, o meia Gylfi Sigurdsson, jogador do Everton, da Inglaterra, voltou a ser titular após séria lesão que quase o tirou da disputa do Mundial. Ele machucou o joelho no início de março, em partida do Campeonato Inglês, e voltou aos gramados no último domingo em amistoso contra a Noruega.

Foi o quarto jogo seguido sem vitória da Islândia, que havia sido derrotada por México e Peru em amistosos disputados em março e na última semana amargou novo revés para a Noruega. A seleção escandinava é apontada como possível sensação do Mundial pela campanha surpreendente na última Eurocopa, em que chegou até as quartas de final.

Além da Argentina, adversária da estreia em Moscou no próximo dia 16, os islandeses, que integram o Grupo D, enfrentam na primeira fase da Copa do Mundo a Nigéria, no dia 22, e a Croácia, no dia 26.