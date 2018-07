Israel supera Bósnia e é líder nas Eliminatórias da Eurocopa de 2016

Jogando em casa, Israel derrotou a Bósnia-Herzegovina por 3 a 0, neste domingo, em Haifa, e manteve a campanha perfeita nas Eliminatórias da Eurocopa de 2016. Agora, soma nove pontos em três rodadas e lidera sozinha o Grupo B.

A segunda posição da chave é do surpreendente País de Gales, com oito pontos em quatro rodadas, depois de ter empatado com a Bélgica por 0 a 0, também neste domingo, em Bruxelas. Os belgas estão em quarto lugar, com cinco pontos.

Apesar de ter ido ao Brasil para disputar a Copa do Mundo, a Bósnia vem fazendo péssima campanha nas Eliminatórias da Eurocopa. Perdeu neste domingo em Israel e ficou com apenas dois pontos em quatro rodadas, em quinto lugar.

No jogo em Haifa, Israel abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Vermouth, aos 36 minutos, e Damari, aos 45. Depois, quando a Bósnia já tinha ficado com um jogador a menos - Sunjic foi expulso -, Zahavi definiu o placar aos 25.