Itabirito usará museu para atrair turistas

A intenção de inaugurar o Museu Telê Santana no próximo ano passa por um elaborado projeto de oferecer para a cidade de Itabirito uma outra opção econômica para além da mineração, carro-chefe local, mas que, por ser um recurso natural, tem prazo de validade. Distante 28 quilômetros de Ouro Preto, a ideia é atrair os visitantes do roteiro histórico da região para o memorial em homenagem ao ex-jogador e técnico da seleção.

“O museu agora vai realmente sair do papel. Estamos investindo com a cessão do local e vamos ajudar na captação de recursos. O Telê tem uma representatividade para o futebol como e técnico da mesma forma que Pelé tem como jogador. Estamos empolgados e isso vai dar visibilidade para a nossa cidade”, afirmou Alex Salvador (PSD-MG), prefeito de Itabirito.

Todo esse trabalho se iniciou a partir da criação do Instituto Telê Santana, que usa o esporte como ferramenta de transformação social. “O instituto tem entre seus pilares fundamentais a preservação da memória e do legado do mestre Telê, por isso a parte de documentação e cuidado do acervo é um dos principais focos no momento”, diz Renê Santana. “O que já foi catalogado e restaurado faz parte da exposição itinerante que pretendemos levar para os mais variados locais. O primeiro destino será para Ourém, Portugal, em junho deste ano”, revela o filho de Telê.

Entre os projetos está a criação de um museu itinerante, para chegar a muitos lugares do Brasil. “Este ano, com o avanço do projeto do museu e da exposição itinerante, o instituto assumiu esta responsabilidade com objetivo de catalogar e ampliar o acesso dos fãs a parte da história do Telê.