Itália, Alemanha, Inglaterra vencem nas Eliminatórias da Copa; Espanha decepciona

Itália, Alemanha e Inglaterra estrearam com vitória, nesta quinta-feira, nas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. O resultado mais expressivo foi obtido pelos ingleses, no Estádio de Wembley, em Londres, ao marcarem 5 a 0 (gols de Calvert-Lewin, duas vezes, Ward-Prowse, Watkins e Sterling) sobre a fraquíssima seleção de San Marino, em duelo válido pelo Grupo I, que teve também Andorra 0 x 1 Albânia e Hungria 3 x 3 Polônia.

Em Parma, pelo Grupo C, a Itália, ausente na Copa da Rússia, em 2018, passou pela Irlanda do Norte, por 2 a 0, gols de Berardi e do artilheiro Immobile, ambos no primeiro tempo. Em outra partida da chave, a Suíça foi até a Bulgária e venceu por 3 a 1.

Em ritmo de treino, a Alemanha, que segundo o técnico Joachim Löw vai usar as Eliminatórias como preparação para a disputa da Eurocopa, não tomou conhecimento da Islândia e venceu por 3 a 0, em Duiburg, com gols de Goretzka, Havertz e Gundogan. Nos outros jogos do Grupo J, a Romênia marcou 3 a 2 na Macedônia do Norte e Liechtenstein perdeu, em casa, para a Armênia por 1 a 0.

A decepção ficou por conta da Espanha, que só empatou com a Grécia, por 1 a 1, em Granada. Morata fez o gol espanhol, mas Bakasetas empatou para os gregos. A liderança do Grupo B ficou com a Suécia, ao vencer a Geórgia, por 1 a 0, gol de Claesson.

O Grupo F, com três jogos, fechou a rodada: Israel 0 x 2 Dinamarca, Moldávia 1 x 1 Ilhas Faroe e Escócia 2 x 2 Áustria.