Itália arranca 1 a 1 com a Alemanha em amistoso; Holanda vence a Áustria

DORTMUND - A seleção da Itália manteve um jejum de 16 anos sem perder da Alemanha ao arrancar um empate com o rival, nesta quarta-feira, no final do segundo tempo, em amistoso disputado na cidade alemã de Dortmund. A partida marcou a estreia do volante brasileiro Thiago Motta com a camisa italiana.

Com o empate, os alemães perderam a chance de devolver a eliminação sofrida na semifinal da Copa do Mundo de 2006, no mesmo estádio de Dortmund - a Itália acabaria levando o troféu naquele Mundial ao vencer a França na decisão.

Embalado pela torcida e pelo tabu, o time alemão começou melhor e saiu na frente aos 16 minutos, em grande jogada do trio formado por Özil, Müller e Klose. Com poucas mudanças em relação à Copa do Mundo de 2010, os donos da casa dominaram a primeira etapa, apesar de criar poucas chances de perigo no ataque.

No segundo tempo, os alemães caíram de produção e a Itália igualou o domínio. O jogo perdeu em ritmo e os goleiros foram pouco exigidos. O gol de empate só saiu aos 35 minutos. Rossi, pela esquerda, aproveitou rebote de Neuer e mandou para as redes, sacramentando a igualdade no placar.

Países baixos. Também nesta quarta, a atual vice-campeã mundial Holanda bateu a Áustria por 3 a 1, em casa, e manteve a invencibilidade desde a derrota na decisão na África do Sul. Com somente o desfalque de Van Persie, os holandeses não tiveram dificuldade para superar os visitantes. Sneijder, Huntelaar e Kuyt marcaram os gols dos anfitriões. No final, Arnautovic descontou para os austríacos em cobrança de pênalti.

Ainda na rodada de amistosos, Bélgica e Finlândia empataram por 1 a 1, na cidade belga de Ghent, enquanto a Noruega foi derrotada pela Polônia por 1 a 0, diante de sua torcida.

