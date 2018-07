Itália bate Alemanha com gols de Balotelli e é finalista da Euro

Balotelli completou de cabeça um cruzamento de Antonio Cassano para abrir o placar aos 20 minutos.

No segundo gol, o atacante recebeu um longo passe de Riccardo Montolivo, avançou e deu um chute forte aos 36 minutos.

A tricampeã Alemanha, que parou na Itália nos últimos sete confrontos de torneios importantes, diminuiu no final do jogo, com Mesut Ozil convertendo um pênalti já nos acréscimos, depois que Federico Balzaretti colocou a mão na bola. Mas era tarde demais.

A Alemanha teve chance de marcar mais cedo, através de uma cobrança de falta de Marco Reus aos 17 minutos do segundo tempo, e também em um chute de Mats Hummels no começo da partida.

Mas a seleção italiana ganhou confiança e poderia ter marcado o terceiro, quando Claudio Marchisio chutou duas vezes para fora.

A final contra a atual campeã europeia e mundial em Kiev é uma repetição da partida disputada na fase de grupos que terminou empatada em 1 x 1.