Itália bate México com gol no fim e avança às oitavas do Mundial Sub-17

Um gol marcado aos 49 minutos do segundo tempo assegurou a passagem da Itália com uma rodada de antecedência às oitavas de final do Mundial Sub-17, que está sendo realizado no Brasil. Com o gol de Iyenoma já nos acréscimos, a equipe derrotou o México por 2 a 1, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo F.

O resultado levou a Itália aos seis pontos, em primeiro lugar na sua chave, enquanto os mexicanos estão com apenas um. O Paraguai chegou aos quatro após massacrar a seleção de Ilhas Salomão, que ainda não pontuou, por 7 a 0. Torres foi o destaque ao fazer dois gols dos sul-americanos na partida disputada na rodada dupla realizada no Estádio Bezerrão, no Gama.

Pelo Grupo E, que teve seus jogos disputados no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espanha e Argentina despontaram na ponta, com quatro pontos. Para isso, os europeus golearam o Tajiquistão por 5 a 1, com dois gols de Navarro, enquanto os sul-americanos bateram Camarões por 3 a 1. Os asiáticos estão com três pontos, enquanto os camaroneses ainda não pontuaram.

Nesta sexta-feira, vai ser disputada a rodada final dos grupos A e B. Já classificados às oitavas de final, Brasil e Angola vão duelar pelo primeiro lugar do Grupo A, sendo que a seleção jogará pelo empate no Estádio Olímpico de Goiânia, às 20 horas. No mesmo horário, Canadá e Nova Zelândia vão duelar no Bezerrão.

Pelo Grupo B, às 17h, a já classificada Nigéria pegará a Austrália no Bezerrão. Já em Goiânia, o confronto vai ser entre Hungria e Equador.