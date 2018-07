Itália considera 'estúpida' especulação de abandono da Copa das Confederações

SALVADOR - A assessoria de imprensa da Itália divulgou uma nota negando os boatos que a seleção cogita abandonar a Copa das Confederações devido a insegurança gerada pelos protestos que tomaram as ruas do Brasil nos últimos dias. No comunicado, a Federação declara que confia totalmente na organização da Fifa e que não foi discutida a hipótese de deixar a competição, classificando como "estúpida" qualquer especulação sobre o assunto. As famílias dos jogadores, um dos motivos de maior preocupação, não estariam nem mesmo em Salvador, cenário de ataques à carros da Fifa e palco do próximo jogo da equipe, mas sim no Rio de Janeiro.

Segundo as informações divulgadas no Estadão desta quinta-feira, a equipe havia se queixado à Fifa, preocupada com a segurança de seus jogadores, e queria mais garantias de que não haveria ataques à delegação italiana e seus familiares que acompanham a o torneio no Brasil.