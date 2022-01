Itália convoca Balotelli após três anos e terá brasileiros João Pedro e Luiz Felipe

A Itália anunciou uma convocação cheia de novidades para um período de preparação para a repescagem da Copa do Mundo. O grande acontecimento da convocação é o retorno do atacante Mario Balotelli, que volta a defender o país após mais de três anos. O técnico Roberto Mancini ainda convocou pela primeira vez dois brasileiros naturalizados italianos: o zagueiro Luiz Felipe, da Lazio, e o atacante João Pedro, do Cagliari.

A convocação conta com 35 jogadores que participarão de um período de preparação entre os dias 26 e 28 de janeiro, em Coverciano, visando os jogos da repescagem. No final de março, a seleção italiana fará confronto decisivo com a Macedônia do Norte, e o vencedor do duelo enfrentará o ganhador do encontro entre Portugal e Turquia por uma vaga na Copa do Mundo.

Aos 31 anos, Balotelli vive boa fase pelo Adana Demirspor, da Turquia, com nove gols e cinco assistências em 21 partidas na temporada. O clube é o quarto colocado na primeira divisão nacional e briga por vaga nas competições europeias da próxima temporada. O artilheiro havia sido convocado pela última vez em setembro de 2018.

A convocação anunciada nesta segunda-feira conta com sete estreantes no total. Luiz Felipe, zagueiro da Lazio e revelado pelo Ituano, fará companhia para o também zagueiro ítalo-brasileiro Rafael Tolói. Zaccagni e Immobile, companheiros de Luiz na Lazio, também estão presentes na convocação.

Outro estreante é o atacante João Pedro, do Cagliari, que está desde 2014 na Itália e vem sendo discutido na seleção desde o último ano. João ainda ganha espaço na convocação após a baixa de Chiesa, da Juventus, que sofreu uma lesão grave e deverá perder o restante da temporada.

Além da dupla brasileira, outros cinco atletas foram convocados pela primeira vez pelo país. São eles: o goleiro Marco Carnesecchi (Cremonese), o zagueiro Giorgio Scalvini (Atalanta), e os meio-campistas Nicolò Fagioli (Cremonese) Davide Frattesi (Sassuolo) e Samuele Ricci (Empoli).

Veja a lista completa de convocados:

Goleiros: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessio Cragno (Cagliari), Alex Meret (Napoli) e Salvatore Sirigu (Genoa);

Defensores: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Giorgio Scalvini (Atalanta) e Rafael Toloi (Atalanta);

Meio-campistas: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Cremonese), Davide Frattesi (Sassuolo), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Samuele Ricci (Empoli), Stefano Sensi (Inter) e Sandro Tonali (Milan);

Atacantes: Mario Balotelli (Adana Demirspor), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio) e Nicolò Zaniolo (Roma).