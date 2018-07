Itália é melhor que a Inglaterra, diz Bonucci

A Inglaterra acabou em primeiro lugar do Grupo D, com sete pontos, enquanto a Itália ficou em segundo no Grupo C, com 5 pontos. Mas Bonucci, que deve começar jogando no meio da defesa em Kiev depois de Giorgio Chiellini sofrer uma lesão, acredita que é a qualidade do futebol que importa.

"Pelo jogo apresentando nestes primeiros três jogos, nós podemos dizer que somos mais fortes", disse Bonucci em uma coletiva nesta quinta-feira.

"Mas em campo, outras coisas contam como a coragem e a vontade de vencer, que não estão em falta em nenhum dos dois. Para ir até o fim você também precisa de sorte."

A Itália empatou com a campeã Espanha na partida de estreia do grupo e recebeu aplausos por seu jogo atraente, enquanto a Inglaterra mostrou suas qualidades competitivas com o placar de virada por 3 a 2 contra a Suécia e uma vitória de 1 a 0 contra os coanfitriões da Ucrânia.

