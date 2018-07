Itália e Uruguai vão para o tudo ou nada e Inglaterra se despede

Os dois times têm três pontos em dois jogos, ambos após serem derrotados pela Costa Rica e terem vencido a Inglaterra. A Itália, no entanto, precisa de um empate, por ter melhor saldo de gols.

A boa notícia para o Uruguai é a confirmação da presença do decisivo atacante Luis Suárez, que perdeu a partida de estreia por causa de uma lesão, mas voltou para marcar os dois gols da vitória contra a Inglaterra.

A já eliminada Inglaterra vai tentar recuperar alguma honra contra a Costa Rica em Belo Horizonte. Mas os centro-americanos estão em alta e buscam assegurar a liderança e sair na vantagem para enfrentar o segundo colocado do Grupo C nas oitavas.

A Colômbia, líder do Grupo C, é outro time latino-americano que tem despontado em relação às tradicionais potências do continente e também já está classificada para as oitavas com seis pontos, mas busca garantir a liderança ao entrar em campo contra o Japão, que tem apenas um ponto, em Cuiabá.

Os japoneses ainda têm chances de classificação caso vença, mas a seleção da Costa do Marfim é favorita por já ter três pontos. Os marfinenses enfrenta a Grécia, que tem um ponto, em Fortaleza.

(Reportagem de Angus MacSwan)