Itália empata com Croácia e fica ameaçada na Eurocopa A Itália está ameaçada de ser eliminada na primeira fase da Eurocopa. Nesta quinta-feira, a equipe apenas empatou por 1 a 1 com a Croácia em Poznan, na Polônia, pela segunda rodada do Grupo C, e segue sem vencer nesta edição do torneio continental. Assim, a seleção italiana somou apenas dois pontos em duas partidas, enquanto a equipe croata está com quatro pontos.