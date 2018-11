Itália empata e é eliminada mais uma vez em casa; Portugal avança à fase final

Um ano depois de não conseguir a classificação para a Copa do Mundo da Rússia, a seleção da Itália voltou a frustrar os seus torcedores ao empatar sem gols contra Portugal, neste sábado, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, e ser eliminada da Liga das Nações - torneio recém-criado pela Uefa.

Sem o atacante Cristiano Ronaldo, Portugal é a primeira seleção classificada à fase final, pois garantiu o primeiro lugar no Grupo 3, com sete pontos. Os italianos, que não jogam mais, somam cinco, enquanto que a Polônia, com apenas um ponto, foi rebaixada para a Liga B - espécie de segunda divisão. Nesta terça-feira, os portugueses recebem os poloneses em um "amistoso de luxo", no último jogo da chave.

A Itália teve a iniciativa do jogo, pois Portugal entrou com a intenção de apenas se defender. Mas os comandados do técnico Roberto Mancini não tiveram criatividade e competência para buscar a abertura do placar. Pelo contrário. Se descuidaram na defesa e quase viram William Carvalho abrir o placar. O goleiro Gianluigi Donnarumma fez grande defesa.

Na Liga C, pelo Grupo 1, a Escócia ratificou o seu favoritismo ao golear a Albânia, fora de casa, por 4 a 0. Com o resultado, os escoceses chegaram aos seis pontos e se igualaram a Israel. Os albaneses, com quatro, foram rebaixados para a Liga D.

A Escócia recebe Israel, nesta terça-feira, na decisão do primeiro lugar no grupo, que vai garantir também a vaga na Liga B.

No Grupo 4 da Liga C, a Sérvia obteve um grande resultado ao vencer Montenegro por 2 a 1. Na Romênia, a seleção da casa passou sem problemas pela Lituânia: 3 a 0. Os sérvios chegaram aos 11 pontos e só precisam de um empate em casa nesta terça-feira diante dos lituanos, que perderam os cinco jogos disputados, para ficar com o primeiro lugar.

A Romênia, que tem nove pontos, visita Montenegro e, além da vitória, ainda precisa torcer para os lituanos vencerem os sérvios.