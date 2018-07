Itália enfrenta Costa Rica, enquanto França busca segunda vitória A Itália não vai baixar a guarda ao entrar em campo contra a líder surpresa do Grupo D, Costa Rica, em Recife nesta sexta-feira, às 13h, após Luis Suárez reacender as esperanças uruguaias de classificação.A Costa Rica, vista antes do torneio como a mais fraca em um grupo que inclui três campeãs mundiais, tem um gol de vantagem no saldo após surpreender e derrotar o Uruguai por 3 x 1 na semana passada.