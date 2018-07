Itália enfrentará México e Suíça em amistosos antes da Copa

A equipe "azzurra" enfrentará os mexicanos no dia 3 de junho, em Bruxelas (Bélgica), e dois dias depois será recebida pelos suíços em Genebra.

Os italianos estão no Grupo F da Copa do Mundo, junto com Paraguai, Nova Zelândia e Eslováquia.

Já o México, que fará a partida de abertura do torneio, contra a África do Sul (11 de junho), enfrentará ainda Uruguai e França no Grupo A.

Por sua vez, a Suíça está no Grupo H, ao lado de Espanha, Honduras e Chile.