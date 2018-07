Itália gostaria de contar com mais jogadores jovens no Brasil

RIO - O congestionado calendário do futebol impediu o técnico italiano Cesare Prandelli de trazer sangue novo para a Copa das Confederações no Brasil. Ele gostaria de ter convocado mais jogadores com menos de 21 anos, mas teve de se contentar com apenas o atacante El Shaarawy. Os outros garotos que ele pretende fixar no grupo da equipe principal da Itália estão em Israel defendendo o país no Europeu Sub-21 (a Itália terminou a primeira fase na liderança de sua chave e nesta quarta-feira saberá se o adversário na semifinal será Espanha ou Holanda).

Os volantes Verratti (PSG) e Marrone (Juventus), o meia Florenzi (Roma) e os atacantes Destro (Roma) e Insigne (Napoli) fazem parte dos planos de Prandelli. Se estivessem no Brasil, ele estaria menos preocupado com a precária condição física de seu time, que sofreu muito com o vigor e a velocidade dos haitianos no amistoso de terça-feira (empate por 2 a 2 em São Januário).

A decisão de trazer apenas El Shaarawy para a Copa das Confederações foi tomada em conjunto com os dirigentes da Federação Italiana de Futebol e o técnico da equipe Sub-21, Davis Mangia. Prandelli não abriu mão do atacante do Milan, a quem chamou para a seleção principal antes que tivesse jogado pelo time de Mangia.

Verratti já foi titular da seleção de cima, e está sendo preparado para ser o sucessor de Pirlo. Ele se encaixa à perfeição no modelo de jogo baseado no toque de bola apreciado por Prandelli assim como Florenzi, que dá muita dinâmica à equipe com sua movimentação e precisão nos passes.

O treinador vive elogiando a qualidade da geração que vem pedindo passagem, mas ainda procura bons laterais e zagueiros. Quem diria que a Itália, que sempre foi conhecida mais pela solidez de sua defesa do que pela imaginação e habilidade dos homens de meio-campo para a frente, um dia sentiria falta de bons defensores.