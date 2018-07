Itália inclui brasileiro em lista para testes físicos visando a Copa do Mundo

ROMA - Os atacantes Giuseppe Rossi e Antonio Cassano foram convocados nesta sexta-feira pelo técnico da seleção da Itália, Cesare Prandelli, para um período de avaliações físicas e exames médicos visando a disputa da Copa do Mundo, assim como o volante Rômulo, brasileiro naturalizado italiano, do Verona. Enquanto isso, Mattia Destro, recentemente suspenso por três partidas no Campeonato Italiano, ficou fora da lista.

Prandelli comandará testes e exames para 42 jogadores na segunda-feira e terça-feira no Centro de Treinamento Coverciano da seleção da Itália. Os testes serão projetados para simular as condições climáticas quente e úmida do Brasil, com o treinador tendo afirmado que os dados recolhidos pesarão na convocação final para a Copa.

Rômulo, de 26 anos, está no Verona desde o início desta temporada, após passagem pela Fiorentina. No futebol brasileiro, ele atuou por Juventude, Santo André, Cruzeiro e Atlético-PR.

Rossi era o artilheiro do Campeonato Italiano até sofrer uma lesão no joelho direito em janeiro, tendo voltado a treinar apenas recentemente. Cassano não atua pela Itália desde a Eurocopa de 2012, torneio em que a seleção foi vice-campeã, mas vem tendo boa temporada no Parma, com 11 gols marcados.

Destro marcou três gols pela Roma na semana passada e fez 13 em 18 partidas desde que recuperou de uma lesão em dezembro. Porém, a sua excelente atuação acabou sendo apagada pelo soco que deu em Davide Astori, do Cagliari, o que provocou a sua suspensão.

Prandelli leva em consideração um rigoroso código de ética que o faz não convocar jogadores que possuem problemas nos seus clubes. Os atacantes veteranos Francesco Totti, Luca Toni e Antonio Di Natale também ficaram fora da lista de convocados.

Mario Balotelli lidera a lista de atacantes chamados, que também conta com Ciro Immobile, do Torino, que divide a artilharia do Campeonato Italiano com Carlitos Tévez, com 18 gols marcados.

A lista também possui algumas novidades, como Domenico Berardi, de 19 anos, do Sassuolo, que marcou quatro gols contra o Milan no início desta temporada. Também foi incluído na lista o goleiro Simone Scuffet, de apenas 17 anos, da Udinese.

Jogadores que atuam fora da Itália não foram chamados, embora apenas por razões logísticas. Metade dos jogadores serão testados na segunda-feira e as na outras terça-feira.

A Fifa exige que Prandelli apresente uma lista preliminar de 30 jogadores para a Copa do Mundo em 13 de maio, com a lista final de 23 jogadores sendo necessariamente entregue até 3 de junho. A Itália está no Grupo D da Copa do Mundo com a Inglaterra, o Uruguai e a Costa Rica.

Confira a lista de convocados da seleção da Itália:

Goleiros: Francesco Bardi (Livorno), Antonio Mirante (Parma), Mattia Perin (Genoa), Gianluigi Buffon (Juventus) e Simone Scuffet (Udinese).

Defensores: Davide Astori (Cagliari), Matteo Darmian (Torino) , Lorenzo De Silvestri (Sampdoria), Gabriel Paletta (Parma), Manuel Pasqual (Fiorentina), Andrea Ranocchia (Inter de Milão), Ignazio Abate (Milan), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Milan).

Meio-campistas: Alberto Aquilani (Fiorentina) , Daniele Baselli (Atalanta), Federico Bernardeschi (Crotone), Andrea Bertolacci (Genoa) , Giacomo Bonaventura (Atalanta), Antonio Candreva (Lazio), Daniele De Rossi (Roma), Alessandro Florenzi (Roma), Marco Parolo (Parma) , Romulo (Verona), Claudio Marchisio (Juventus), Riccardo Montolivo (Milan), Andrea Pirlo (Juventus), Andrea Poli (Milan).

Atacantes: Domenico Berardi (Sassuolo) , Antonio Cassano (Parma), Alessio Cerci(Torino), Manolo Gabbiadini (Sampdoria) , Alberto Gilardino (Genoa), Ciro Immobile (Torino), Lorenzo Insigne (Napoli), Giuseppe Rossi (Fiorentina), Simone Zaza (Sassuolo), Mario Balotelli (Milan), Stephan El Shaarawy (Milan), Pablo Osvaldo (Juventus).