Itália leva susto, mas vence Armênia fora de casa nas Eliminatórias

A Itália não apresentou um futebol vistoso, mas conquistou um importante resultado nas Eliminatórias Europeias para a Copa de 2014. Nesta sexta-feira, o time de Cesare Prandelli visitou a Armênia e venceu por 3 a 1, com gols de Pirlo, De Rossi e Osvaldo. Pelo mesmo Grupo B, a República Checa recebeu Malta e ganhou também por 3 a 1.

Com este resultado, a Itália chegou a sete pontos, no primeiro lugar do Grupo B. A Armênia tem três, um a menos que a República Checa. Malta até agora só perdeu e por isso não soma pontos

A Itália precisou de 10 minutos para abrir o placar. Após lance confuso na área, Mkoyan colocou a mão na bola. Pênalti para Pirlo bater com a tranquilidade de sempre, deslocando o goleiro, e fazer 1 a 0.

Mas um erro de saída de bola da Itália permitiu o empate armênio, com Mkhitaryan, que passou fácil pelo marcador na corrida, invadiu a área sozinho e bateu sem chances para o experiente Buffon.

Na segunda etapa, não fosse grande defesa do goleiro, Manoyan viraria a partida. O lance pareceu ter assustado o time italiano, que voltou a atacar com mais disposição e fez o segundo aos 18 minutos, com De Rossi completando livre, de cabeça, o excelente cruzamento de Pirlo.

A nove minutos do fim do jogo, De Rossi cruzou e Osvaldo cabeceou com estilo para fazer o terceiro da Itália. A partida marcou a estreia de El Shaarawy, atacante de 19 anos do Milan, que fez seu primeiro jogo oficial com a camisa da Itália.