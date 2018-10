Itália marca no fim, bate a Polônia na Liga das Nações e encerra jejum

Foi suado, mas a Itália conseguiu neste domingo sua primeira vitória na Liga das Nações da Uefa. Em Chorzów, a seleção visitou a Polônia e levou a melhor por 1 a 0, com gol marcado já nos acréscimos, resultado que a manteve viva na luta por uma vaga na próxima fase do torneio.

Esta foi a primeira vitória italiana desde maio, após cinco jogos de jejum. Com o resultado, o país chegou a quatro pontos no Grupo 3 da Liga A, a primeira divisão do torneio, dois atrás de Portugal, que lidera. Com apenas um ponto, a Polônia já está eliminada.

Com apenas 50 segundos de jogo, a Itália quase abriu o placar com Jorginho, que arriscou de longe e acertou o travessão. Não demorou muito, porém, para que o ritmo caísse. Mesmo assim, os visitantes seguiram melhores e em duas oportunidades exigiram boas defesas de Szczesny, em chute cruzado de Chiesa e em cabeçada de Chiellini.

Somente na volta do intervalo a Polônia cresceu. Aos 12 minutos, Lewandowski recebeu lançamento longo, dominou e bateu cruzado, parando em bela defesa de Donnarumma. Aos 28, Grosicki recebeu em profundidade e exigiu trabalho do goleiro. No rebote, Milik ficou sozinho e isolou.

Os últimos minutos foram de um jogo aberto, e a Itália também teve a chance com Bernadeschi, que apareceu sozinho na área, mas cabeceou muito torto. Quando o empate parecia garantido, porém, saiu o gol da vitória. Após escanteio cobrado da direita, Lasagna desviou na primeira trave e Biraghi apareceu por trás para marcar.

OUTROS RESULTADOS

Pela Liga B, a segunda divisão do torneio, a Rússia recebeu a Turquia em Sochi e venceu por 2 a 0. Neustadter e Cheryshev fizeram os gols que levaram a Rússia a sete pontos, na liderança do Grupo 2, se aproximando da classificação às semifinais.

Pela Liga C, a terceira divisão, Israel bateu a Albânia por 2 a 0, em casa, pelo Grupo 1, enquanto Romênia e Sérvia ficaram no 0 a 0 e Montenegro goleou a Lituânia por 4 a 1, pelo Grupo 4. Na Liga D, empates por 1 a 1 de Azerbaijão com Malta e entre Ilhas Faroe e Kosovo, ambos pelo Grupo 3.