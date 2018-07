Itália tem três baixas para amistosos com Espanha e Alemanha

A seleção italiana sofreu baixas para os amistosos contra Espanha e Alemanha por causa de lesões. Nesta segunda-feira, o técnico Antonio Conte anunciou os cortes do volante Marco Verratti, do Paris Saint-Germain, do zagueiro Andrea Barzagli, da Juventus, e do atacante Ciro Immobile, do Torino.

O trio de jogadores foi liberado pela comissão técnica e vão realizar tratamento médico em seus clubes. E, diante dessas baixas, Conte chamou dois jogadores - o atacante Stefano Okaka, do Anderlecht, e o zagueiro Daniele Rugani, da Juventus, que agora poderá fazer a sua estreia pela seleção.

Em preparação para a Eurocopa, a seleção italiana optou por disputar amistosos contra algumas das principais equipes do mundo. O primeiro deles vai ser na próxima quinta-feira, em Údine, diante da Espanha, a atual bicampeã continental. Cinco dias depois, a Itália vai jogar em Munique contra a Alemanha, a atual campeã do mundo.

A seleção da Itália foi sorteada para um dos grupos mais complicados da Eurocopa, o E. Na França, a equipe terá pela frente a Bélgica, a atual líder do ranking da Fifa, a Irlanda e a Suécia.