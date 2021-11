Itália e Portugal caem na mesma chave da repescagem e apenas uma seleção poderá ir à Copa do Catar

Itália ou Portugal não vai estar na Copa do Mundo do Catar. As duas seleções, últimas a conquistarem o título da Eurocopa, poderão se enfrentar na final do Grupo C da repescagem europeia para o Mundial de 2022, findando as chances de ambas se classificarem. A seleção italiana terá pela frente a Macedônia do Norte, em duelo em território italiano, enquanto a equipe de Cristiano Ronaldo vai receber a Turquia. O sorteio foi realizado nesta sexta-feira.

As semifinais acontecerão no dia 24 de março de 2022, uma quinta-feira. As finais serão na terça-feira seguinte, dia 29. Após a disputa das semifinais, um novo sorteio será realizado para definir os mandantes nas finais.

Vale lembrar que Portugal e Itália chegaram à rodada decisiva das Eliminatórias Europeias dependendo de suas forças. Portugal jogava por um empate contra a Sérvia, em casa, saiu na frente, mas acabou levando a virada e perdendo a vaga no confronto direto.

A Itália tinha dois jogos para manter a liderança e a classificação, porém apenas empatou com a rival Suíça, por 1 a 1, em casa, jogo com pênalti desperdiçado por Jorginho no fim, e depois não saiu do 0 a 0 com a Irlanda do Norte, sendo ultrapassada pelos suíços.

Já a disputa no Grupo A vai reunir seleções com menos tradição em Mundiais. Pais de Gales, Áustria, Escócia ou Ucrânia vão duelar por uma vaga. A Ucrânia foi a última destas seleções a participar de uma copa (2006). Escócia e Áustria atuaram pela última vez em 1998, enquanto País de Gales não atua desde 1958.

No Grupo B, o sorteio também definiu que um grande artilheiro do futebol europeu ficará pelo caminho. A Polônia, de Lewandowski, encara a Rússia na semifinal. Garantindo a vaga, pode ter pelo caminho a Suécia do veterano Ibrahimovic, que encara a República Checa.

Além dos dez europeus, apenas Brasil, Argentina e Catar (país sede) já estão confirmados na Copa do Mundo, que será disputada entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022. O sorteio da fase final do Mundial está previsto para abril do ano que vem.

Com o fim da fase de grupos das Eliminatórias Europeias, dez seleções do Velho Continente já estão classificadas para a Copa do Mundo do Catar. Alemanha, Dinamarca, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça e Holanda lideraram suas chaves e garantiram suas vagas no Mundial.

Confira os confrontos em jogo único da repescagem das Eliminatórias Europeias

Grupo A

Escócia x Ucrânia

País de Gales x Áustria

Grupo B

Rússia x Polônia

Suécia x República Checa

Grupo C

Itália x Macedônia do Norte

Portugal x Turquia