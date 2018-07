Itália quer terminar de cabeça erguida, diz Giaccherini

SALVADOR - Apesar do enorme desgaste físico dos jogadores, já em final de temporada e esgotados pelo esforço na Copa das Confederações, a seleção italiana promete uma dedicação extra para ficar com o terceiro lugar da competição. A disputa pela medalha de bronze será neste domingo, contra o Uruguai, a partir das 13 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Além do desgaste da semifinal de quinta-feira, quando disputou 120 minutos e só foi eliminada pela campeã mundial Espanha nos pênaltis, a Itália sofre com os problemas médicos. O lateral Abate e o atacante Balotelli já tinham sido cortados por contusão. Agora, o zagueiro Barzagli e o volante Pirlo, ambos também com lesão, surgem como desfalques.

Mesmo assim, o sentimento é de lutar pela medalha de bronze. "A decisão do terceiro lugar não se anuncia nada fácil. Nós nos esforçamos muito ao longo da competição, mas vamos levar bastante a sério o jogo contra o Uruguai. Temos a intenção de encerrar o torneio de cabeça erguida", avisou o meia-atacante Emanuele Giaccherini, uma das armas italianas.