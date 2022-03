Itália supera Turquia em duelo de eliminados da Copa; Espanha e França goleiam

Eliminados na primeira rodada da repescagem para a Copa do Mundo do Catar, Itália e Turquia "foram obrigadas", a entrar em campo para aproveitar a rodada Fifa. E os italianos levaram a melhor, com triunfo por 3 a 2. Em preparação para o Mundial, Espanha, França e Inglaterra somaram excelentes resultados nos amistosos, enquanto as fortes Alemanha e Holanda, que estarão no pote 2 no sorteio dos grupos da Copa, ficaram na igualdade.

Tentando apagar o vexame de não garantir vaga para a segunda Copa do Mundo seguida e já preparando a Itália para a defesa do título da Eurocopa, em 2024, e visando 2026, o técnico Roberto Mancini observou novos jogadores na visita aos turcos. Destaque para o atacante Raspadori, do Sassuolo, que marcou duas vezes.

Quem começou melhor e abriu vantagem, contudo, foi a Turquia. Logo aos quatro minutos, Under anotou no Estádio metropolitano de Konya. A virada veio ainda na primeira etapa, com Cristante e Raspadori. O atacante ainda ampliou na etapa final. No fim, Dursun descontou, mas já era tarde.

Sempre entre as favoritas na Copa do Mundo, Espanha e França atropelaram seus oponentes, ambos por 5 a 0. Mbappé foi o destaque francês diante da África do Sul, anotando o primeiro e terceiro gols. Giroud, Yedder e Guendouzi completaram a festa no Estádio Pierre-Mauroy.

Morata fez em dose dupla no primeiro tempo do amistoso com a Islândia, para garantir boa vantagem para a Espanha até o intervalo. Depois do descanso, Pino e Sarabia (2), transformaram a vitória em goleada em jogo em ritmo de treino para os espanhóis.

Watkins, Sterling e Mings deixaram sua marca na vitória da Inglaterra sobre a Costa do Marfim, por 3 a 0, enquanto a Alemanha não conseguiu segurar a vantagem de 1 a 0, gol de Müller, e acabou cedendo o 1 a 1 para a Holanda, que festejou com Bergwijn.