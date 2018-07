Itália vai encarar a Suécia na repescagem das Eliminatórias da Copa

Os confrontos da repescagem das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018 foram sorteados na manhã nesta terça-feira, na sede da Fifa, em Zurique. E o sorteio determinou que a Itália, tetracampeã mundial, vai encarar a Suécia na luta por uma vaga na competição que será realizada na Rússia. Os outros duelos da repescagem do qualificatório europeu sorteados nesta terça foram os seguintes: Irlanda do Norte x Suíça, Croácia x Grécia e Dinamarca x Irlanda.

Vice-líder do Grupo G das Eliminatórias do Velho Continente para o Mundial, a seleção italiana ficou cinco pontos atrás da Espanha, que garantiu com folga o seu lugar na Copa como primeira colocada desta chave. E o sorteio desta terça, cujas bolinhas nos potes foram tiradas pelo ex-jogador da seleção espanhola Fernando Hierro, também definiu os mandantes dos confrontos de ida deste mata-mata, no qual os italianos atuarão primeiro em solo sueco antes de decidirem classificação para o Mundial em casa.

As partidas de ida da repescagem europeia vão acontecer entre 9 e 11 de novembro, enquanto os confrontos de volta ocorrerão logo em seguida, dos dias 12 a 14 do mesmo mês, período em que serão determinados os últimos classificados do continente para a Copa de 2018.

Além da Itália, as seleções de Suíça, Grécia e Irlanda terão a vantagem de fazer o duelo de volta deste mata-mata como mandantes. Antes disso, porém, Irlanda do Norte, Croácia, Dinamarca e a própria Suécia tentarão aproveitar o fator campo para conquistarem vitórias antes de decidirem seus respectivos futuros como visitantes.

Estes oito países envolvidos nesta repescagem foram os oito melhores vice-líderes da fase de grupos das Eliminatórias Europeias e agora tentam assegurar classificação ao Mundial por meio do mata-mata. As quatro seleções que triunfarem nesta fase derradeira do qualificatório farão parte do sorteio do Mundial, cujas chaves serão determinadas em uma cerimônia marcada para 1º de dezembro, em Moscou, na Rússia.

A atualização do ranking da Fifa, ocorrida na última segunda-feira, determinou Suíça (atual 11ª colocada da listagem da entidade), Itália (15ª), Croácia (18ª) e Dinamarca (19ª) como cabeças de chave do sorteio da repescagem europeia. Também envolvidas neste processo, Irlanda do Norte, Suécia, Irlanda e Grécia ocupam respectivamente hoje a 23ª, 25ª, 26ª e 47ª posições do ranking.

Figurando nesta repescagem, a Itália é a única campeã mundial que ainda não se garantiu na Copa de 2018 - Uruguai, Alemanha, Brasil, Inglaterra, Argentina e França obtiveram suas vagas. Já os outros representantes europeus com lugar já assegurado no Mundial são Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Islândia, Polônia, Portugal e Sérvia, líderes de suas chaves nas Eliminatórias, além da Rússia, qualificada automaticamente como país-sede.

Confira os confrontos da repescagem das Eliminatórias Europeias:

Jogos de ida (9 a 11 de novembro)

Irlanda do Norte x Suíça

Croácia x Grécia

Dinamarca x Irlanda

Suécia x Itália