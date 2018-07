Itália vai encarar jogo contra a Espanha como revanche

FORTALEZA - Se antes da partida contra a Nigéria era proibido falar do duelo contra a Itália, assim que o árbitro encerrou o confronto o choque entre as potências europeias tomou conta do ambiente. Finalistas da última edição da Eurocopa, espanhóis e italianos voltam a se enfrentar numa competição oficial e a dúvida é saber como os italianos, que foram goleados por 4 a 0 na decisão do título europeu, tratarão o duelo que acontece às 16 horas de quinta-feira.

As opiniões do lado da atual campeã mundial são bastante distintas; parte acha que os italianos virão dispostos a apagar a péssima imagem deixada na decisão em Kiev, quando foram facilmente dominados e massacrados como um adversário qualquer. Dessa corrente faz parte o técnico Vicente del Bosque, que finalmente pôde falar sobre o adversário. "Para nós é um desafio muito grande. Queremos chegar à final do dia 30 e tenho certeza de que eles vão vivenciar essa partida como uma revanche, é uma oportunidade ótima para eles fazerem isso", disse o treinador espanhol.

Alguns jogadores, porém, enxergam situação diferente e pensam que o episódio da Eurocopa faz parte do passado. "Penso que se trata de uma partida bem diferente, as condições de jogo são distintas porque aqui faz muito calor e eles vêm fazendo um bom campeonato mesmo tendo perdido para o Brasil", ponderou Piqué. Se o espírito italiano ainda é uma incógnita, o certo é que os atletas esperam um cenário bem mais difícil do que no último encontro. "Só será uma revanche se eles pensarem assim, depende de como entrarão em campo. Jogamos muito bem contra a Nigéria e sabemos que se quisermos estar na final no Maracanã precisamos fazer uma partida excelente na quinta-feira e é o que tentaremos", emendou Iniesta.

Os jogadores também acreditam que o fato de ficar em Fortaleza pode ser um fator importante para decidir a vaga já que conhecem o clima, o estádio e também o gramado. "Já temos um período de aclimatação e o fato de termos jogado aqui sem dúvida facilita um pouco, esperamos que isso faça ao menos um pouco de diferença contra um rival difícil como a Itália", analisou Sergio Ramos.

Dificuldade. Vicente Del Bosque elogiou bastante o comportamento da Nigéria e acredita que o placar dilatado não refletiu o que se viu em campo. "Houve alguns momentos que a posse de bola estava equilibrada e eles buscavam vencer, mas conseguimos controlar o jogo, ter tranquilidade e vencer a partida. Ambas as seleções mereciam mais gols", analisou.

Quem vibrou muito foi Jordi Alba, autor de dois gols e eleito o melhor jogador da partida. Ele comemorou o fato raro e diz não se lembrar de outra noite de artilheiro. "Sei que não é normal fazer dois gols em uma partida. Creio que é a primeira vez na minha carreira".

Cabeça em pé. Nem mesmo a eliminação tirou a alegria dos nigerianos em ter participado da competição. Para eles, o fato de ter conhecido o país é um incentivo a mais para manter a liderança do Grupo F das Eliminatórias e voltar para a Copa. "Ficamos muito felizes com a recepção e ter estado aqui nos faz querer voltar. Vocês são demais", elogiou o goleiro Eneyama.