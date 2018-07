Itália vence Noruega e Holanda tropeça nas Eliminatórias da Euro

Após se enfrentarem em amistoso na quinta-feira, Itália e Holanda tiveram destinos opostos em suas estreias nas Eliminatórias da Eurocopa de 2016, nesta terça-feira. Embalados pelo triunfo sobre os holandeses, os italianos venceram a Noruega por 2 a 0, fora de casa. Já a Holanda voltou a tropeçar, desta vez com um gol contra nos acréscimos do jogo contra a República Checa.

Simone Zaza, aos 16 minutos do primeiro tempo, e Leonardo Bonucci, de cabeça, aos 17 da etapa final, marcaram os gols da Itália em Oslo. Com uma zaga reserva e sem Mario Balotelli, o técnico Antonio Conte chegou a segunda vitória em duas partidas no comando da seleção - a primeira foi sobre a Holanda por 2 a 0.

A vitória deixa a Itália dividindo a liderança do Grupo H com Croácia e Bulgária, que também venceram seus jogos nesta terça. Os croatas bateram a equipe de Malta por 2 a 0, enquanto os búlgaros derrotaram por 2 a 1 o Azerbaijão, futuro adversário da Itália, na segunda rodada das Eliminatórias, no dia 10 de outubro.

Pelo Grupo A, a Holanda sofreu dolorosa derrota para a República Checa, em Praga. Após sair atrás no placar, ao levar gol de Borek Dockal aos 21 minutos de jogo, os visitantes buscaram a igualdade, com o zagueiro Stefan de Vrij, aos 10 da etapa final. No entanto, perderam a chance de somar ao menos um ponto na chave por conta de um gol contra.

Aos 46 minutos do segundo tempo, Janmatt foi tentar recuar para o goleiro e acabou cabeceando com muita força. Cillessen não alcançou e a bola acertou a trave e sobrou na pequena área para Vaclav Pilar só empurrar para as redes. Minutos antes, o mesmo Janmaat recuara de peito em lance parecido, que não chegou a levar perigo ao gol holandês.

Com a trapalhada da zaga, a Holanda inicia sua campanha nas Eliminatórias sem pontuar. A liderança na chave pertence a República Checa e à Islândia, ambas com três pontos. Os islandeses superaram a Turquia por 3 a 0, em casa. Em outro jogo do grupo, Casaquistão e Letônia não saíram do 0 a 0.

No Grupo B, a estrela da rodada foi Gareth Bale. O atacante do Real Madrid marcou os dois gols da vitória do País de Gales por 2 a 1 sobre a modesta equipe de Andorra, que não marcava um gol em jogo oficial há quatro anos. Na outra partida da chave, a Bósnia-Herzegovina, de Dzeko e Ibisevic, caiu diante do Chipre por 2 a 1, em casa.

A rodada contaria ainda com o jogo entre Israel e Bélgica, mas a Uefa acabou adiando o confronto por causa dos conflitos em solo israelense. A partida foi remarcada para o dia 13 de outubro, e será disputada no Chipre.