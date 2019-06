Itália x Bósnia-Herzegovina: onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias da Euro

Em duelo na briga pela classificação à fase final, Itália e Bósnia-Herzegovina se enfrentam pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020 nesta terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília), no Juventus Stadium, em Turim.

Itália x Bósnia: transmissão

Itália x Bósnia-Herzegovina não terá transmissão ao vivo pela TV.

O confronto entre Itália e Bósnia-Herzegovina vale para a consolidação dos italianos na liderança do Grupo J. Enquanto os tetracampeões mundiais estão em primeiro com nove pontos, a seleção bósnia ocupa a quarta colocação com quatro, após três jogos disputados.

Na competição, a Itália exibe aproveitamento de 100%, vindo de três vitórias - sobre Finlândia, Liechtenstein e Grécia. Os rivais venceram a Armênia, empataram contra os gregos e foram derrotados pelos finlandeses.

Pelo sistema de classificação das Eliminatórias da Eurocopa de 2020, garantem vaga automática na competição os dois primeiros colocados de cada chave - os grupos contam com seis seleções cada.