Onde assistir Itália x Brasil pelo Mundial Sub-17 ao vivo na TV e online

Um dos clássicos entre seleções de maior tradição no futebol mundial, Brasil e Itália se enfrentam nesta segunda-feira em busca de uma vaga para a semifinal do Mundial Sub-17. A partida será realizada às 20h (horário de Brasília), no estádio Olímpico, em Goiânia.

Assistir Itália x Brasil ao vivo na TV

A partida terá transmissão pelo canal SporTV 2 para todo o Brasil.

Assistir Itália x Brasil ao vivo online

O confronto também pode ser assistido pelo site e aplicativo do canal SporTV.

Informações das seleções

O classificado do confronto pegará na semifinal o vencedor de Espanha x França, que jogam também nesta segunda, às 16h30. Nas oitavas de final, o Brasil passou pelo Chile com uma vitória por 3 a 2. Já a Itália bateu o Equador por 1 a 0.

Na fase de grupos, o Brasil teve 100% de aproveitamento. Foram três vitórias e a liderança do Grupo A, que tinha ainda Angola, Nova Zelândia e Canadá. A Itália fez apenas seis pontos no Grupo F, ficando atrás do Paraguai (7) e à frente de México (4) e Ilhas Salomão (0).

O Brasil já foi campeão três vezes do torneio, nos anos de 1997, 1999 e 2003. Tem ainda dois vices (1995 e 2005), dois terceiro lugar (1985 e 2017) e um quarto lugar (2011). A Itália, embora seja muito tradicional na Copa entre os profissionais, na base não tem o mesmo desempenho. Os italianos possuem apenas um quarto lugar, em 1987.