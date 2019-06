Itália x Brasil: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Mundo Feminina

O Brasil decide se futuro na Copa do Mundo Feminina nesta terça-feira, quando irá enfrentar a Itália a partir das 16h (horário de Brasília), em Valenciennes, pela terceira rodada do Grupo C do Mundial. O time de Vadão precisa apenas de um empate para avançar de fase. Na mesma hora, Jamaica e Austrália, que completam o grupo, também se enfrentam.

Onde assistir ao jogo do Brasil ao vivo?

Itália x Brasil terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Bandeirantes e SporTV. E o Estado fará tempo real da partida.

O Grupo C tem a Itália como líder com seis pontos, seguida por Brasil e Austrália, ambas com três pontos, mas as brasileiras levam vantagem no saldo de gols (2 x 0). Na quarta colocação está a Jamaica. Veja o que Brasil precisa para se classificar.

Na última rodada, a seleção brasileira perdeu de virada para a Austrália por 3 a 2, em uma partida que ficou marcada pela queda de rendimento da equipe após Vadão tirar Marta, Cristiane e Formiga do jogo. A volante de 41 anos, inclusive, está suspensa para a partida desta terça-feira.

Já a Itália goleou a Jamaica por 5 a 0 e anteriormente havia derrotado a Austrália por 2 a 1. A seleção italiana já está classificada para a próxima fase, resta saber a posição.