Itália x China: transmissão e horário do jogo pela Copa do Mundo Feminina

Itália e China se enfrentam nesta terça-feira em busca de uma vaga para as quartas de final da Copa do Mundo Feminina, às 13h (horário de Brasília), em Montpellier. Quem passar, vai enfrentar Holanda ou Japão, que também jogam nesta terça.

Transmissão de Itália x China

Itália x China terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV 2 , que também passará a partida através de seu site e aplicativo.

A Itália chega nas oitavas de final após ser líder do Grupo C com seis pontos,à frente de Austrália e Brasil, pelo saldo de gols. A Jamaica, com zero, completou o grupo.

Já a China ficou em terceiro no Grupo B, com quatro pontos, atrás da Alemanha (9) e Espanha (4) e à frente da África do Sul (0). Vale lembrar que a equipe vencedora deste confronto vai enfrentar o classificado de Holanda e Japão, que jogam nesta terça-feira, às 16h.