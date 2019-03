Itália x Finlândia: como assistir ao vivo ao jogo pelas Eliminatórias

Itália e Finlândia jogam neste sábado, às 16h45 (horário de Brasília), no estádio Friuli, em Udine, na Itália, pela estreia das duas seleções no Grupo J das Eliminatórias para a Eurocopa.

Itália x Finlândia terá transmissão do canal Space. O Grupo J conta também com outros dois jogos neste sábado: Liechtenstein x Grécia e Bósnia x Armênia.

A Itália vem de vitória por 1 a 0 sobre os Estados Unidos, em amistoso realizado no dia 20 de novembro do ano passado. Anteriormente, havia empatado em 0 a 0 com Portugal, pela Liga das Nações.

Já a Finlândia é uma das poucas seleções que disputam as Eliminatórias que já jogou neste ano. O time finlandês perdeu para a Estônia por 2 a 1, no dia 10 de janeiro, e no dia 7 havia derrotado a Suécia por 1 a 0. Os dois jogos foram amistosos.