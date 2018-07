'Itália x França nunca é amistoso', diz Prandelli

"Não vai ser uma partida normal contra a França. Nunca é uma partida normal contra eles. Nós sabemos disso muito bem, já que os enfrentamos muitas vezes em competições importantes e em finais também. Nunca é uma partida amistosa contra a França", declarou.

Para o jogo, Prandelli não contará com o volante Daniele De Rossi, da Roma, deixado de fora da convocação depois de ser expulso no clássico diante da Lazio, na derrota por 3 a 2 do último domingo. Na ocasião, o jogador recebeu o cartão vermelho após dar um soco no rosto de Mauri, ato que desagradou o treinador italiano.

"Eu não falei com ele, mas não estou preocupado com ele no que diz respeito à Copa do Mundo. Pelo contrário, esta punição na verdade pode ajudá-lo a não repetir certos erros até a Copa", afirmou. "Daniele (De Rossi) é um torcedor em campo. Quando se coloca muita responsabilidade sobre si, pode perder a cabeça. Ele precisa encontrar um equilíbrio", completou.