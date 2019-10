Itália x Grécia, como ver o jogo das Eliminatórias da Euro

Itália e Grécia vão se enfrentar neste sábado, às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Olímpico, em Roma, pela 7ª rodada das Eliminatórias da Eurocopa de 2020. A partida terá transmissão ao vivo pela TNT.

Líder do Grupo J, a seleção italiana vive boa fase, com aproveitamento de 100% até agora. São seis vitórias em seis jogos, totalizando 18 pontos. O time grego, por sua vez, tem apenas um triunfo até agora, com cinco pontos. Ocupa o quinto lugar da chave, que conta com seis seleções.

Dona de quatro títulos mundiais, a Itália vem de triunfo sobre a Finlândia, fora de casa, no dia 8 de setembro. Os gregos empataram com Liechtenstein por 1 a 1, em Atenas, na mesma data.

Últimos jogos da Itália, todos pelas Eliminatórias:

8/09 - Finlândia 1 x 2 Itália

5/09 - Armênia 1 x 3 Itália

11/06 - Itália 2 x 1 Bósnia-Herzegovina

8/06 - Grécia 0 x 3 Itália

26/03 - Itália 6 x 0 Liechtenstein

Últimos jogos da Grécia, todos pelas Eliminatórias: