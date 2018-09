Italiana elimina Wozniacki e encara Azarenka nas quartas em Tóquio

Em má fase, a tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki voltou a decepcionar os fãs nesta quinta-feira. Número dois do mundo foi eliminada logo em sua estreia no Torneio de Tóquio, do qual era a cabeça de chave número 1. Atual campeã da competição, ela foi batida pela italiana Camila Giorgi pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 6/4, em 2h03min de confronto.

Wozniacki vem em fase irregular no circuito, após brilhar no início da temporada, quando faturou seu primeiro título de Grand Slam, no Aberto da Austrália. Nos últimos meses, os resultados têm ficado aquém do esperado. Ela não passa da segunda rodada nas competições desde Wimbledon.

No Torneio de Tóquio, de nível Premier, a vice-líder do ranking foi ainda pior ao se despedir logo na estreia. Contra a 37ª do mundo, a dinamarquesa chegou a estar com uma quebra de vantagem no terceiro set. Porém, permitiu o empate e a virada da rival, que igualou agora o retrospecto contra Wozniacki. Cada tenista soma três vitórias.

Nas quartas de final, Giorgi terá outra missão complicada pela frente. Ela vai enfrentar a experiente bielo-russa Victoria Azarenka, que avançou ao superar a australiana Ashleigh Barty por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Ex-líder do ranking, Azarenka disputa o torneio com convite da organização.

Ainda nesta quinta, a checa Barbora Stryova bateu a estoniana Anett Kontaveit por 7/6 (7/5), 3/6 e 7/5. A próxima adversária da checa será a japonesa Naomi Osaka, campeã do US Open, que atropelou na estreia a eslovaca Dominika Cibulkova.

Também avançou a croata Donna Vekic ao derrotar a britânica Johanna Konta por 6/3 e 7/5. Nas quartas de final, ela vai enfrentar a francesa Caroline Garcia, cabeça de chave número dois da competição japonesa.

COREIA DO SUL

No Torneio de Seul, a experiente polonesa Agnieszka Radwanska se despediu da chave ao ser derrotada pela romena Irina-Camelia Begu por 6/4 e 6/3, pelas oitavas de final. Também avançaram às quartas a luxemburguesa Mandy Minella e a holandesa Kiki Bertens, cabeça de chave número dois do torneio.