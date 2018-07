Italiano 2015/16 terá Roma x Juve e Inter x Milan na 2ª e 3ª rodadas

A tabela do Campeonato Italiano 2015/16 foi sorteada nesta segunda-feira e determinou as 38 rodadas da competição, que na próxima temporada será disputada entre 22 de agosto e 15 de maio. E logo de cara ficou definido que Roma e Juventus se enfrentarão na capital do país já em confronto válido pela segunda rodada, no final de semana dos dias 29 e 30 de agosto, sendo que a atual tetracampeã nacional depois irá receber os atuais vice-campeões, em Turim, em 23 ou 24 de janeiro.

Já o grande clássico da terceira rodada será entre a Internazionale e o Milan, com o primeiro destes clubes de Milão atuando como mandante no primeiro turno, em 12 ou 13 de setembro, enquanto o confronto de volta ocorrerá em 30 ou 31 de janeiro.

A primeira rodada da competição, por sua vez, será realizada nos dias 22 e 23 de agosto e terá os seguintes confrontos: Empoli x Chievo, Fiorentina x Milan, Frosisone x Torino, Verona x Roma, Inter de Milão x Atalanta, Juventus x Udinese, Lazio x Bologna, Palermo x Genoa, Sampdoria x Capri e Sassuolo x Napoli.

A jornada derradeira do Italiano ocorrerá 15 de março de 2016, quando Roma e Milan duelarão no Estádio Olímpico da capital nacional, enquanto a tetracampeã Juventus terá de atuar fora de casa diante da Sampdoria. Os outros duelos da rodada final serão os seguintes: Atalanta x Genoa, Bologna x Chievo, Carpi x Udinese, Fiorentina x Lazio, Frosinone x Napoli, Verona x Palermo, Inter de Milão x Sassuolo e Torino x Empoli.

Na próxima temporada o Campeonato Italiano acabará um pouco mais cedo do que o previsto porque será disputada em 2016 a Eurocopa, entre 10 de junho e 10 de julho, na França. A edição 2014/15 da competição foi encerrada no último dia 31 de maio, enquanto no próximo ano o torneio terminará no dia 15 do mesmo mês, para que as seleções possam se preparar a tempo para a Eurocopa que começa no mês seguinte.