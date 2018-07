Italiano assume o comando da seleção da Albânia

Sob o comando de Kuze, a Albânia terminou em penúltimo lugar no Grupo D do torneio classificatório, com nove pontos, 12 a menos do que a líder França. Em dez jogos, a equipe conquistou apenas duas vitórias.

Com De Biasi, a Albânia vai disputar o Grupo E das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2014. Os adversários da equipe serão Noruega, Eslovênia, Suíça, Chipre e Islândia.

Antes de assumir a Albânia, De Biasi já havia dirigido clubes italianos, como Modena, Brescia, Torino e Udinese. O treinador assinou contrato para dirigir a seleção nos próximos dois anos.