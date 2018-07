Italiano Del Piero renova contrato e segue na Austrália

"Estou muito feliz com essa notícia. Com certeza é um grande momento para mim e para o Sydney FC", disse Del Piero, em entrevista coletiva. De acordo com a imprensa australiana, o jogador vai receber US$ 2 milhões (cerca de R$ 4 milhões) por uma temporada.

O italiano sabe que os 38 anos de idade atrapalham e por isso não faz planos além do contrato que ele assinou nesta quinta. "Na minha idade, eu tenho que ser honesto, eu tenho que planejar ano a ano." Del Piero é a estrela do Campeonato Australiano, autor de 11 gols em 18 jogos, um recorde no clube.

Ele havia sido oferecido ao Palmeiras, que nem chegou a abrir negociações. De acordo com o diretor executivo do clube, José Carlos Brunoro, o momento alviverde não permite à diretoria fazer contratações de alto risco, ainda mais de envolvendo grandes valores, como seria o caso de Del Piero.

O craque deixou a Juventus ao fim da última temporada europeia, após 19 anos na equipe de Turim, onde se consagrou como ídolo, tendo sido campeão da Liga dos Campeões na temporada 1995/1996 e faturado oito títulos italianos, entre outros feitos. Já com a camisa da seleção italiana, ele se sagrou campeão mundial em 2006.