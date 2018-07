Italiano Nicola Rizzoli apitará final da Copa do Mundo de 2014

A final da Copa do Mundo será apitada pelo italiano Nicola Rizzoli, que já esteve na final da Liga dos Campeões de 2013 entre dois times alemães - Bayern de Munique e Borussia Dortmund, em Wembley - e já participou de três jogos do Mundial do Brasil - duas partidas da Argentina, contra Nigéria e Bélgica. O juiz também esteve presente na goleada da Holanda sobre a Espanha por 5 a 1, ainda na primeira rodada da Copa.

A escolha da Fifa foi, segundo a entidade, baseada na "qualidade" do árbitro e não se levou em consideração o fato de que ele é um europeu apitando uma final com uma seleção do mesmo continente. "Escolhemos os melhores", declarou Massimo Bussaca, chefe de arbitragem da Fifa.

O italiano será auxiliado por seus compatriotas Renato Faverani e Andrea Stefani, ambos de 44 anos. O quarto árbitro será Carlos Vera, do Equador. Rizzoli será o terceiro italiano a apita uma final de Copa do Mundo. O primeiro título argentino, em 1978, teve a presença de um representante da Itália no apito: Sergio Gonella. Em 2002, Pierluigi Collina apitou o jogo em que o Brasil conquistou o pentacampeonato mundial sobre a Alemanha.