Italiano que revelou manipulação vai para o Aston Villa

Em novembro de 2011, Farina defendia o Gubbio e recebeu uma oferta de suborno para ajudar a manipular o resultado de um duelo com o Cesena. Ele se recusou a receber o valor e denunciou o esquema, o que levou à prisão de 17 pessoas pela polícia italiana.

O seu comportamento foi reconhecido pela Fifa, que o nomeou como embaixador do fair-play. Ele também foi elogiado por importantes figuras do futebol italiano, como Gianluigi Buffon e Cesare Prandelli, goleiro e técnico, respectivamente, da seleção nacional.

Farina vai trabalhar no Aston Villa ministrando treinamentos para crianças de 5 a 12 anos, além de buscar novos talentos para o clube. "Eu queria seguir em frente com minha vida. Agora eu sinto que tenho novamente uma verdadeira finalidade por causa do apoio e da oportunidade que o Villa me deu", disse.